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Прем’єр-міністр України закликав бізнес у Франції інвестувати в Україну

Прем’єр-міністр України закликав бізнес у Франції інвестувати в Україну

Київ • УНН

 • 7146 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час Українсько-Французького форуму закликав бізнес у Франції інвестувати в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі кабміну.

“Інвестуйте в Україну, отримуйте прибутки, реінвестуйте їх і будьте успішними, а ми будемо усіляко цьому сприяти”, — ззаначив В.Гройсман.

Очільник уряду наголосив, що уряд та влада України усіляко сприятимуть захисту та успіху іноземного бізнесу в Україні, що буде запорукою економічного зростання країни.

“Ми будемо все робити для того, щоб ви в Україні були успішними, щоб кожне євро, долар, гривня, які інвестується в Україну, були захищеними, щоб ви відчували, що йде не тільки процес реформ, а й є результати”, — підкреслив він.

В.Гройсман також поінформував присутніх, що вперше за 25 років в Україні була запроваджена ринкова ціна на природний газ. Також розпочата реформа митної служби, напрацьовані зміни до податкового законодавства для того, “щоб воно було зрозумілим і доброзичливим щодо бізнесу”.

Також В.Гройсман зазначив, що в Україні сформоване усе необхідне антикорупційне законодавство, в якому передбачені одні з найбільш жорстких вимог до державних службовців.

“Наше завдання, наш пріоритет — це ваш успіх. Ваш успіх — це розвиток і зростання нашої країни”, — додав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, “Укргазвидобування” та французька компанія “Engie” підписали угоду про співробітництво.

Українські Національні Новини

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