Премьер-министр прибыл на Украинско-венгерский бизнес-форум

Во время визита глава правительства, кроме бизнес-форума, также посетит завод National Instruments, где ознакомится с технологией производства.

По данным ведомства, программа Форума предусматривает проведение трех панелей: аграрный сектор, пищевая промышленность и туризм; фармакология и ИТ; промышленность и энергетика. Участие в Форуме подтвердили более 70 украинских и 110 венгерских компаний.

В рамках мероприятия планируется подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в частности, между УСПП и Национальным торговым домом Венгрии, Ассоциацией "Плацдарм на внешние рынки", между ICC Ukraine и Торгово-промышленной палатой Венгрии, между городом Дебрецен и Харьковом, Ужгородом, Государственным самоуправлением украинцев Венгрии, а также между городом Кривой Рог и компанией MUT Hungária, Украинско-венгерской торгово-промышленной палатой, между ГУ "Госгрунтохрана" и компанией Dr. Terran, между Телекоммуникационной палатой Украины и Украинско-венгерской торгово-промышленной палатой.

Соорганизаторами форума с украинской стороны является Украинский союз промышленников и предпринимателей, Украинский национальный комитет международной торговой палаты (ICC Ukraine), с венгерской — Национальный торговый дом Венгрии, Украинско-венгерская торгово-промышленная палата.