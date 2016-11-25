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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Премьер-министр прибыл на Украинско-венгерский бизнес-форум

Киев • УНН

 • 8195 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках официального визита в Венгрию прибыл в г. Дебрецен, где примет участие в работе Украинско-венгерского бизнес-форума. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр прибыл на Украинско-венгерский бизнес-форум

Во время визита глава правительства, кроме бизнес-форума, также посетит завод National Instruments, где ознакомится с технологией производства.

По данным ведомства, программа Форума предусматривает проведение трех панелей: аграрный сектор, пищевая промышленность и туризм; фармакология и ИТ; промышленность и энергетика. Участие в Форуме подтвердили более 70 украинских и 110 венгерских компаний.

В рамках мероприятия планируется подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в частности, между УСПП и Национальным торговым домом Венгрии, Ассоциацией "Плацдарм на внешние рынки", между ICC Ukraine и Торгово-промышленной палатой Венгрии, между городом Дебрецен и Харьковом, Ужгородом, Государственным самоуправлением украинцев Венгрии, а также между городом Кривой Рог и компанией MUT Hungária, Украинско-венгерской торгово-промышленной палатой, между ГУ "Госгрунтохрана" и компанией Dr. Terran, между Телекоммуникационной палатой Украины и Украинско-венгерской торгово-промышленной палатой.

Соорганизаторами форума с украинской стороны является Украинский союз промышленников и предпринимателей, Украинский национальный комитет международной торговой палаты (ICC Ukraine), с венгерской — Национальный торговый дом Венгрии, Украинско-венгерская торгово-промышленная палата.

 

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