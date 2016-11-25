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Прем’єр-міністр прибув на Українсько-угорський бізнес-форум

Київ • УНН

 • 8195 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках офіційного візиту до Угорщини прибув до м.Дебрецен, де візьме участь у роботі Українсько-угорського бізнес-форуму. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

Прем’єр-міністр прибув на Українсько-угорський бізнес-форум

Під час візиту голова уряду, окрім бізнес-форуму, також відвідає завод National Instruments, де ознайомиться із технологією виробництва.

За даними відомства, програма Форуму передбачає проведення трьох панелей: аграрний сектор, харчова промисловість та туризм; фармакологія та ІТ; промисловість та енергетика. Участь у Форумі підтвердили понад 70 українських та 110 угорських компаній.

У рамках заходу планується підписання низки угод та меморандумів про співробітництво, зокрема, між УСПП та Національним торговим домом Угорщини, Асоціацією “Плацдарм на зовнішні ринки”, між ICC Ukraine та Торгово-промисловою палатою Угорщини, між містом Дебрецен та Харковом, Ужгородом, Державним самоврядуванням українців Угорщини, а також між містом Кривий Ріг та компанією MUT Hungária, Українсько-угорською торгово-промисловою палатою, між ДУ “Держґрунтохорона” та компанією Dr. Terran, між Телекомунікаційною палатою України та Українсько-угорською торгово-промисловою палатою.

Співорганізаторами форуму з української сторони є Український союз промисловців і підприємців, Український національний комітет міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), з угорської — Національний торговий дім Угорщини, Українсько-угорська торгово-промислова палата.

 

 

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