Премьер-министр Новой Зеландии родила ребенка

"Премьер-министр Новой Зеландии Жайзанда Ардерн родила девочку в городской больнице Окленда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, крещения принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоится 9 июля в Лондоне.

23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма.



1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.