Премьер-министр Новой Зеландии родила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Жайзанда Ардерн родила ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"Премьер-министр Новой Зеландии Жайзанда Ардерн родила девочку в городской больнице Окленда", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, крещения принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоится 9 июля в Лондоне.
23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма.
1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.