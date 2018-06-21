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Прем'єр-міністр Нової Зеландії народила дитину

Прем'єр-міністр Нової Зеландії народила дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Жайзанда Ардерн народила дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

"Прем'єр-міністр Нової Зеландії Жайзанда Ардерн народила дівчинку в міській лікарні Окленда", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, хрещення принца Луї, третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, відбудеться 9 липня в Лондоні.

23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї та принца Вільяма.

1 травня принц Луї Артур Чарльз отримав свідоцтво про народження.

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