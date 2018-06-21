Прем'єр-міністр Нової Зеландії народила дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Жайзанда Ардерн народила дитину. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
"Прем'єр-міністр Нової Зеландії Жайзанда Ардерн народила дівчинку в міській лікарні Окленда", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, хрещення принца Луї, третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, відбудеться 9 липня в Лондоні.
23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї та принца Вільяма.
1 травня принц Луї Артур Чарльз отримав свідоцтво про народження.