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Премьер-министр Италии разозлил Турцию, назвав Эрдогана "диктатором"

Премьер-министр Италии разозлил Турцию, назвав Эрдогана "диктатором"

Киев  •  УНН

 • 20941 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги разозлил Турцию, назвав ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана “диктатором” и обвинив его в унижении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время дипломатического визита в Анкару на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Премьер-министр Италии раскритиковал Эрдогана за инцидент, когда фон дер Ляйен остался без стула, тогда как президент Турции и президент Европейского совета Шарль Мишель заняли два кресла, что стало жарким спором между ЕС и Анкарой по поводу протокола.

“Я абсолютно не согласен с поведением Эрдогана по отношению к президенту фон дер Ляйен. Я не думаю, что это было уместным поведением, и мне было очень жаль из-за унижения, которое пришлось перенести фон дер Ляйен”, — сказал Драги.

Драги продолжил свои комментарии, назвав президента Турции “диктатором”, но выступил в защиту продолжающегося дипломатического взаимодействия ЕС с Анкарой.

“С этими диктаторами — назовем их теми, кто они есть — нужно откровенно выражать свое разнообразие видения и взглядов на общество. Также нужно быть готовым к сотрудничеству для обеспечения интересов своей страны. Необходимо найти правильный баланс”, — сказал он.

Реакция Анкары

Министерство иностранных дел Турции тут же отреагировало, заявив, что вызвало посла Италии в Анкаре в связи с “неприемлемыми заявлениями” Драги.

Фарук Каймакчи, который является заместителем министра иностранных дел Турции, а также директором по делам ЕС, сообщил послу, что Эрдоган “был лидером, избранным с наибольшим количеством голосов”, и Турция решительно осудила высказывания Драги. Он сказал, что Турция ожидает, что “черезмерные и уродливые замечания” союзника будут немедленно отозваны.

Каймакджи также сказал, что дебаты по поводу неудачного протокола были “бессмысленными и злонамеренными”, направленными на подрыв позитивной повестки дня между Турцией и ЕС.

В комментариях в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, присутствовавший на встрече Эрдогана, фон дер Лейен и Мишеля, назвал Драги “назначенным”, подчеркнув тот факт, что он не сталкивался с какой-либо формой выборов перед тем, как стать премьер-министром Италии.

Дополнение

В начале года бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги был призван сформировать правительство национального единства после того, как левоцентристская коалиция во главе с Джузеппе Конте распалась после разногласий по поводу планов восстановления ситуации вследствие пандемии коронавируса, а сам премьер-министр Италии подал в отставку.

Выступая в итальянском Сенате перед голосованием за доверие его правительству, Драги в частности заявил, что будет способствовать более тесному диалогу между ЕС и Турцией.

Кроме того, он сообщил, что Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией.

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