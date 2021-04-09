Прем'єр-міністр Італії розлютив Туреччину, назвавши Ердогана "диктатором"

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Прем’єр-міністр Італії розкритикував Ердогана за інцидент, коли фон дер Ляйен залишилася без стільця, тоді як президент Туреччини і президент Європейської ради Шарль Мішель зайняли два крісла, що стало запеклою суперечкою між ЄС і Анкарою з приводу протоколу.

“Я абсолютно не згоден з поведінкою Ердогана по відношенню до президента фон дер Ляйен. Я не думаю, що це було доречним поведінкою, і мені було дуже шкода через приниження, яке довелося перенести фон дер Ляйен”, — сказав Драгі.

Драгі продовжив свої коментарі, назвавши президента Туреччини “диктатором”, але виступив на захист триваючої дипломатичної взаємодії ЄС з Анкарою.

“З цими диктаторами — назвемо їх тими, хто вони є — потрібно відверто висловлювати свою різноманітність бачення і поглядів на суспільство. Також потрібно бути готовим до співпраці для забезпечення інтересів своєї країни. Необхідно знайти правильний баланс”, — сказав він.

Реакція Анкари

Міністерство закордонних справ Туреччини одразу відреагувало, заявивши, що викликало посла Італії в Анкарі в зв’язку з “неприйнятними заявами” Драгі.

Фарук Каймакчі, який є заступником міністра закордонних справ Туреччини, а також директором у справах ЄС, повідомив послу, що Ердоган “був лідером, обраним з найбільшою кількістю голосів”, і Туреччина рішуче засудила висловлювання Драгі. Він сказав, що Туреччина очікує, що “надмірні і потворні зауваження” союзника будуть негайно відкликані.

Каймакджі також сказав, що дебати з приводу невдалого протоколу були “безглуздими і зловмисними”, спрямованими на підрив позитивного порядку денного між Туреччиною і ЄС.

У коментарях в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який був присутній на зустрічі Ердогана, фон дер Ляйен і Мішеля, назвав Драгі “призначеним”, підкресливши той факт, що він не стикався з будь-якою формою виборів перед тим, як стати прем’єр-міністром Італії.

Доповнення

На початку року колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі був покликаний сформувати уряд національної єдності після того, як лівоцентристська коаліція на чолі з Джузеппе Конте розпалася після розбіжностей з приводу планів відновлення ситуації внаслідок пандемії коронавірусу, а сам прем’єр-міністр Італії подав у відставку.

Виступаючи в італійському Сенаті перед голосуванням за довіру його уряду, Драгі зокрема заявив, що буде сприяти більш тісному діалогу між ЄС і Туреччиною.

Крім того, він повідомив, що Італія буде зміцнювати механізми діалогу з Російською Федерацією.