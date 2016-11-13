Премьер-министр Болгарии объявил об отставке правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке правительства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что премьер-министр Болгарии объявил об отставке правительства из-за поражения кандидата правящей партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” Цецки Цачевой на президентских выборах.
Как сообщал УНН, согласно данным экзит-полов, оппозиционер Румен Радев получил более 58% голосов избирателей. Его конкурентка Цецка Цачева — около 35%.