Прем’єр-міністр Болгарії оголосив про відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставку уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що прем’єр-міністр Болгарії оголосив про відставку уряду через поразку кандидата правлячої партії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” Цецки Цачевої на президентських виборах.
Як повідомляв УНН, згідно з даними екзит-полів, опозиціонер Румен Радев здобув понад 58%голосів виборців. Його конкурентка Цецка Цачева — близько 35%.