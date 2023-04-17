Премьер-министр Баварии хочет возобновить работу выключенной АЭС

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер считает, что АЭС Isar 2, которая пока не подключена к сети, должна быть снова введена в работу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По мнению Маркуса Зедера, атомная электростанция Isar 2, находящаяся в Баварии, должна быть снова введена в работу. Он считает, что АЭС необходимо подключить к сети под ответственность земельных властей.

"Бавария требует от федерального правительства передачи землям ответственности за дальнейшее функционирование атомной энергетики. Пока кризис не закончился и переход к возобновляемым источникам энергии не увенчался успехом, мы должны до конца десятилетия использовать все виды энергии", - заявил он.

"Бавария готова взять на себя эту ответственность", – добавил Зедер.

Дополнение

Кроме этого, премьер-министр немецкой баварской земли настаивает на строительстве местного исследовательского реактора и разработках в области ядерного синтеза.

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