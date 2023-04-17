Прем'єр-міністр Баварії хоче відновити роботу вимкненої АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зедер вважає, що АЕС Isar 2, яка наразі не підключена до мережі, повинна бути знову введена в дію, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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На думку Маркуса Зедера, атомна електростанція Isar 2, що знаходиться у Баварії, має бути знову введена в роботу. Він вважає, що АЕС необхідно під'єднати до мережі під відповідальність земельної влади.
"Баварія вимагає від федерального уряду передачі землям відповідальності за подальше функціонування атомної енергетики. Поки що криза не закінчилася і перехід до відновлюваних джерел енергії не увінчався успіхом, ми повинні до кінця десятиліття використовувати всі види енергії", - заявив він.
"Баварія готова взяти на себе цю відповідальність", – додав Зедер.
Доповнення
Окрім цього, прем'єр-міністр німецької баварських земель наполягає на будівництві місцевого дослідного реактора та розробках у галузі ядерного синтезу.
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