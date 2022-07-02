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Премьер Латвии: мир ценой Украины – не нужен

Премьер Латвии: мир ценой Украины – не нужен

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что политики США и Европы не могут себе позволить "устать от войны". Он также предостерег западных политических деятелей от разговоров о "мире любой ценой". Об этом Кариньш сказал в интервью CBS, передает УНН.

Цитата

"Война, вызванная агрессией россии против Украины, продолжается, способствуя росту цен на энергоносители и продукты питания во всем мире. Но страны, которые борются с инфляцией, должны воспринимать ее как небольшую цену, поскольку украинцы платят своей жизнью", – подчеркнул Кариньш.

Также он предостерег западных политиков от разговоров о "мире любой ценой".

"Мир любой ценой – это мир ценой Украины. Мне смешно даже представить, что любой мировой лидер готов отказаться от любой части территории своей страны. Такой мир не нужен, потому что победа россии радикально изменит мировой порядок. Это все равно, что отдать дьяволу свой мизинец. Сначала кажется, будто ничего страшного, но в конце концов вы окажетесь на первом этапе отказа от собственного образа жизни", – сказал он.

Премьер добавил, что лидерам НАТО не следует беспокоиться о том, чтобы не спровоцировать путина.

"Мы в Европе или НАТО ничего не можем сделать, чтобы спровоцировать или не спровоцировать путина. Он имеет свой план и движется своей собственной траекторией, что бы мы ни делали", – заявил Кариньш.

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