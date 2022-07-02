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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр Латвії: мир ціною України – не потрібен

Прем'єр Латвії: мир ціною України – не потрібен

Київ • УНН

 • 247004 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш зазначив, що політики США та Європи не можуть собі дозволити "втомитись від війни". Він також застеріг західних політичних діячів від розмов про "мир за будь-яку ціну". Про це Каріньш сказав в інтерв'ю CBS, передає УНН.

Цитата

"Війна, спричинена агресією росії проти України триває, сприяючи зростанню цін на енергоносії та продукти харчування в усьому світі. Але країни, які борються з інфляцією, повинні сприймати її як невелику ціну, оскільки українці платять своїм життям", – наголосив Каріньш.

Також він застеріг західних політиків від розмов про "мир за будь-яку ціну".

"Мир за будь-яку ціну – це мир ціною України. Мені смішно навіть уявити, що будь-який світовий лідер готовий відмовитися від будь-якої частини території своєї країни. Такий мир не потрібен, бо перемога росії радикально змінить світовий порядок. Це все одно, що віддати дияволу свій мізинець. Спочатку здається, ніби нічого страшного, але зрештою ви опинитесь на першому етапі відмови від власного способу життя", – сказав він.

Прем'єр додав, що лідерам НАТО не варто турбуватися про те, щоб не спровокувати путіна.

"Ми в Європі чи НАТО нічого не можемо зробити, щоб спровокувати або не спровокувати путіна. Він має свій план і рухається своєю власною траєкторією, хоч би що ми робили", – заявив Каріньш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін рік готувався до війни з Україною і може вести її довго - Шольц

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