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Премьер Индии отказался от традиционного саммита с путиным из-за ядерных угроз кремля Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 845494 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный саммит с российским диктатором владимиром путиным после того, как тот пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Отношения между Индией и россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно Моди", сказал высокопоставленный чиновник, осведомленный в этом вопросе.

Это будет второй раз, когда лидеры Индии и россии не встретятся лицом к лицу с 2000 года, когда отношения были возведены в ранг стратегического партнерства. Саммит, обычно проводимый в декабре, был отменен всего один раз в 2020 году в разгар пандемии.

«В этом году его не будет», - подтвердил пресс-секретарь кремля дмитрий песков относительно перспектив саммита путина и моди.

Решение Индии стало очевидным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал путина искать мира в Украине, сказал российский чиновник.

Дополнение

Публично кремль рекламировал Индию как ключевую страну, которая не присоединилась к международной критике по поводу вторжения в Украину, и настаивал на активизации торговли, поскольку санкции перекрыли ее с США и Европой.

Так, с тех пор, как началось вторжение россии, Индия стала одной из крупнейших колеблющихся стран. Правительство Моди воздержалось от голосования в Организации Объединенных Наций, осуждающего войну путина, и воздержалось от участия в возглавляемых США усилиях по наложению санкций на москву, используя возможность скупить дешевую российскую нефть.

Но она попала под давление со стороны США и других стран, с которыми Индия объединилась, чтобы противостоять растущей напористости Китая вдоль ее гималайской границы. Так, США недавно одобрили пакет мер по модернизации парка истребителей F-16 исторического соперника Индии, Пакистана, против чего решительно выступили в Нью-Дели.

Индия также разозлила Японию, присоединившись к возглавляемым россией военным учениям «Восток-2022», проводимым вокруг группы островов, известных как южные Курилы в россии и Северные территории в Японии — территориальный спор, который восходит к концу Второй мировой войны. Хотя Индия и не принимала участие в военно-морских учениях.

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