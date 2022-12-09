Прем'єр Індії відмовився від традиційного саміту з путіним через ядерні загрози кремля Україні - Bloomberg

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"Відносини між Індією та росією залишаються міцними, але трубити про дружбу на даному етапі може бути невигідно Моді", сказав високопосадовець, обізнаний у цьому питанні.

Це буде вдруге, коли лідери Індії та росії не зустрінуться віч-на-віч з 2000 року, коли відносини були зведені в ранг стратегічного партнерства. Саміт, який зазвичай проводять у грудні, був скасований лише один раз у 2020 році в розпал пандемії.

«Цього року його не буде», - підтвердив прес-секретар кремля дмитро пєсков щодо перспективи саміту путіна та моді.

Рішення Індії стало очевидним на регіональному саміті, що відбувся у вересні в Узбекистані, коли Моді закликав путіна шукати миру в Україні, сказав російський чиновник.

Доповнення

Публічно кремль рекламував Індію як ключову країну, яка не приєдналася до міжнародної критики щодо вторгнення в Україну, і наполягав на активізації торгівлі, оскільки санкції перекрили її зі США та Європою.

Так, відколи почалося вторгнення росії, Індія стала однією з найбільших країн, що вагаються. Уряд Моді утримався від голосування в Організації Об'єднаних Націй, що засуджує війну путіна, і утримався від участі в очолюваних США зусиллях накладення санкцій на москву, використовуючи можливість скупити дешеву російську нафту.

Але вона потрапила під тиск з боку США та інших країн, з якими Індія об'єдналася, щоб протистояти зростаючій наполегливості Китаю вздовж її гімалайського кордону. Так, США нещодавно схвалили пакет заходів щодо модернізації парку винищувачів F-16 історичного суперника Індії, Пакистану, проти чого рішуче виступили у Нью-Делі.

Індія також розлютила Японію, приєднавшись до очолюваних росією військових навчань «Восток-2022», що проводяться навколо групи островів, відомих як південні Курили в росії та Північні території в Японії — територіальна суперечка, що сягає за часом кінця Другої світової війни. Хоча Індія не брала участь у військово-морських навчаннях.