Премьер Грузии пригласил П.Порошенко посетить страну в удобное время
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили пригласил Президента Украины Петра Порошенко осуществить визит в страну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава правительства Грузии пригласил Президента Украины с визитом в эту страну в удобное время", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко и Г.Квирикашвили обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.