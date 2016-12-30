Прем’єр Грузії запросив П.Порошенка відвідати країну у зручний час
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі запросив Президента України Петра Порошенка здійснити візит до країни, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Глава Уряду Грузії запросив Президента України здійснити візит до цієї країни у зручний час", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко та Г.Квірікашвілі обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин, зокрема домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.