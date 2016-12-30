Прем’єр Грузії запросив П.Порошенка відвідати країну у зручний час

"Глава Уряду Грузії запросив Президента України здійснити візит до цієї країни у зручний час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, П.Порошенко та Г.Квірікашвілі обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин, зокрема домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.