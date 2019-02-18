Открытые двери НАТО - это единственный ответ на вызовы России — премьер Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Премьер-министр Грузии, стремящейся вступить в НАТО, Мамука Бахтадзе высоко оценил политику открытых дверей, которую проводит Североатлантический союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Радио Свобода.
“Это единственная правильный ответ на вызовы, которые возникают от России”, — сказал он в интервью Радио Свобода на полях Мюнхенской безопасности конференции.
Так он прокомментировал тот факт, что 6 февраля Северная Македония и НАТО подписали протокол о вступлении этого балканского государства в Североатлантический союз.
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После того генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ повторил: “Двери НАТО остаются открыты для всех стран, соответствующих стандартам НАТО”. При этом он высоко оценил Грузию и ее “преданность реформам, преданность укреплению обороны и безопасности институтов, прозрачности и реформам судопроизводства”.
“Мы и дальше будем поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО”, — заявил тогда Столтенберґ.
Союз НАТО еще на саммите в Бухаресте в 2008 году согласился, что Грузия со временем станет его членом. И хотя Североатлантический союз не определил точных дат для этого, с тех пор перспективу членства Грузии в НАТО подтверждали на каждом саммите союза.
Резко против любого расширения НАТО постоянно выступает Россия. Особенно категорическое неприятие вызывает в Москве возможность вступления Грузии и Украины, которые тоже стремится обрести членство в НАТО. И Грузия, и Украина пострадали от военной агрессии России.
7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о изменения в Конституцию Украины, которыми в Основной закон вносится упоминание о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора.
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Также Верховная Рада приняла в тот же день обращение к лидерам государств НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов альянса с просьбой поддержать высказанное Украины намерен получить членство в НАТО и формально начать с Украиной индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составит План действий по членству Украины в НАТО.
В союзе НАТО в ответ заявили: “Мы признаем стремление Украины присоединиться к альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой” — и призвали Киев продолжать реформы.
Как сообщал УНН, Украина должна иметь высококвалифицированных евроатлантические специалистов во всех ведомствах. В настоящее время численность специалистов, которые обеспечат движение в НАТО, недостаточна.