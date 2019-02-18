Открытые двери НАТО - это единственный ответ на вызовы России — премьер Грузии

“Это единственная правильный ответ на вызовы, которые возникают от России”, — сказал он в интервью Радио Свобода на полях Мюнхенской безопасности конференции.

Так он прокомментировал тот факт, что 6 февраля Северная Македония и НАТО подписали протокол о вступлении этого балканского государства в Североатлантический союз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс

После того генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ повторил: “Двери НАТО остаются открыты для всех стран, соответствующих стандартам НАТО”. При этом он высоко оценил Грузию и ее “преданность реформам, преданность укреплению обороны и безопасности институтов, прозрачности и реформам судопроизводства”.

“Мы и дальше будем поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО”, — заявил тогда Столтенберґ.

Союз НАТО еще на саммите в Бухаресте в 2008 году согласился, что Грузия со временем станет его членом. И хотя Североатлантический союз не определил точных дат для этого, с тех пор перспективу членства Грузии в НАТО подтверждали на каждом саммите союза.

Резко против любого расширения НАТО постоянно выступает Россия. Особенно категорическое неприятие вызывает в Москве возможность вступления Грузии и Украины, которые тоже стремится обрести членство в НАТО. И Грузия, и Украина пострадали от военной агрессии России.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон о изменения в Конституцию Украины, которыми в Основной закон вносится упоминание о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заверил, что в 2020 году ВСУ перейдут на стандарты НАТО

Также Верховная Рада приняла в тот же день обращение к лидерам государств НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов альянса с просьбой поддержать высказанное Украины намерен получить членство в НАТО и формально начать с Украиной индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составит План действий по членству Украины в НАТО.

В союзе НАТО в ответ заявили: “Мы признаем стремление Украины присоединиться к альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой” — и призвали Киев продолжать реформы.

Как сообщал УНН, Украина должна иметь высококвалифицированных евроатлантические специалистов во всех ведомствах. В настоящее время численность специалистов, которые обеспечат движение в НАТО, недостаточна.