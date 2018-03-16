Премьер Эстонии отказался от поездки в Россию из-за отравления Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, во время которой он должен был посетить Красноярск. Об этом сообщил директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", — сказал У.Сеавер.
Премьер-министр должен был посетить в Красноярске Дни эстонской культуры, которые пройдут с 16 по 21 мая. Отмечается, что в этом году Ю.Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонии в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.
Отношения России со странами Запада обострились после отравления в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипач и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Бртании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.