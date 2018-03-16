Премьер Эстонии отказался от поездки в Россию из-за отравления Скрипаля

КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, во время которой он должен был посетить Красноярск. Об этом сообщил директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер, передает УНН со ссылкой на Delfi.