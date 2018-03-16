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Прем'єр Естонії відмовився від поїздки в Росію через отруєння Скрипаля

Прем'єр Естонії відмовився від поїздки в Росію через отруєння Скрипаля

Київ • УНН

 • 9291 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас відмовився від поїздки в Росію, під час якої він повинен був відвідати Красноярськ. Про це повідомив директор зі зв'язків з громадськістю естонського уряду Урмас Сеавер, передає УНН з посиланням на Delfi.

"У світлі недавніх міжнародних подій прем'єр-міністр не вважає за можливе поїхати в Красноярськ", - сказав У.Сеавер.

Прем'єр-міністр мав відвідати в Красноярську Дні естонської культури, які відбудуться з 16 по 21 травня. Відзначається, що цього року Ю.Ратас вже брав участь в заходах, присвячених 100-річчю Естонії в Великобританії, Ірландії, Фінляндії, Швеції та Латвії.

Відносини Росії з країнами Заходу загострилися після отруєння в Великобританії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.

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