Премьер Черногории отказывается дальше возглавлять правительство

"Несмотря на убедительную победу Демократической партии социалистов на парламентских выборах, ее лидер и многолетний глава правительства Черногории Мило Джуканович отказывается от премьерства", - говорится в сообщении.

Альтернативным кандидатом на пост главы черногорского правительства является заместитель главы партии Душко Маркович. При этом М.Джуканович будет оставаться главой ДПС.

Отметим, что 54-летний М.Джуканович возглавлял правительство Черногории с перерывами в течение последних 25-ти лет. В 2006 и 2010 годах он объявлял о своей отставке, однако вскоре возвращался на должность главы правительства. В 1998-2002 годах занимал должность президента страны. При этом он оставался бессменным главой ДПС.

Как сообщал УНН, черногорская оппозиция заявила о непризнании результатов парламентских выборов.