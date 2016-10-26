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15 марта, 19:03 • 116424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170424 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140342 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132612 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114109 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102002 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Премьер Черногории отказывается дальше возглавлять правительство

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава черногорского правительства Мило Джуканович, несмотря на победу его Демократической партии социалистов на выборах, отказывается снова занять пост премьер-министра, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Несмотря на убедительную победу Демократической партии социалистов на парламентских выборах, ее лидер и многолетний глава правительства Черногории Мило Джуканович отказывается от премьерства", - говорится в сообщении.

Альтернативным кандидатом на пост главы черногорского правительства является заместитель главы партии Душко Маркович. При этом М.Джуканович будет оставаться главой ДПС.

Отметим, что 54-летний М.Джуканович возглавлял правительство Черногории с перерывами в течение последних 25-ти лет. В 2006 и 2010 годах он объявлял о своей отставке, однако вскоре возвращался на должность главы правительства. В 1998-2002 годах занимал должность президента страны. При этом он оставался бессменным главой ДПС.

Как сообщал УНН, черногорская оппозиция заявила о непризнании результатов парламентских выборов.

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