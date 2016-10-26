Прем'єр Чорногорії відмовився надалі очолювати уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Глава чорногорського уряду Міло Джуканович, незважаючи на перемогу його Демократичної партії соціалістів на виборах, відмовився знову обійняти посаду прем'єр-міністра, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Незважаючи на переконливу перемогу Демократичної партії соціалістів на парламентських виборах, її лідер та багаторічний глава уряду Чорногорії Міло Джуканович відмовляється від прем’єрства”, — повідомили у прес-службі ДПС.
Альтернативним кандидатом на посаду голови чорногорського уряду є заступник голови партії Душко Маркович. При цьому М.Джуканович залишатиметься головою ДПС.
Зазначимо, що 54-річний М.Джуканович очолював уряд Чорногорії з перервами протягом останніх 25 років. У 2006 та 2010 роках він оголошував про свою відставку, однак незабаром повертався на посаду очільника уряду. У 1998-2002 роках обіймав посаду президента країни. При цьому він залишався незмінним головою ДПС.
Як повідомляв УНН, чорногорська опозиція заявила про невизнання результатів парламентських виборів.