Премьер Альбанезе призвал Китай "поднять телефон и оставить открытой линию" с Австралией и США

Детали

Австралийский лидер выступил на оборонном форуме «Шангри-Ла-Диалог» в Сингапуре.

Среди 500 человек, присутствовавших на открытии крупнейшей в Азии конференции по безопасности, были министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Китая Ли Шанфу.

Альбанезе сказал, что он поддерживает усилия США по установлению барьеров с Китаем, которые могли бы предотвратить катастрофу, предупредив, что «дипломатическое молчание лишь порождает подозрения, лишь облегчает странам приписывать мотивы недоразумения, предполагать худшее».

«Последствия такого разрыва (между США и Китаем), будь то в Тайваньском проливе или где-либо еще, не ограничивались бы великими державами на стороне их конфликта. Это было бы разрушительным для всего мира», - предупредил Албанезе.

«Если у вас нет диалога, если у вас нет способности - на уровне принятия решений - поднять трубку, добиться некоторой ясности, тогда всегда есть гораздо больший риск того, что предположения выльются в необратимые действия и реакции».

Дополнения

Тем не менее, в отношениях двух стран остается большая напряженность, поскольку Китай сохраняет торговые санкции в отношении некоторых австралийских товаров, а Австралия выступает за верховенство закона в спорных районах, таких как Тайвань и Южно-Китайское море.

20-й Диалог Шангри-Ла, который начался в пятницу, продлится до воскресенья.

В саммите принимают участие министры обороны из нескольких стран, включая США, Китай, Японию, Австралию, Южную Корею, Индонезию, Канаду, Великобританию, Камбоджу и Германию.