Прем'єр Альбанезе закликав Китай "підняти телефон та залишити відкритою лінію" з Австралією та США

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 14454 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 26049 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 45485 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 39136 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 85061 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 64839 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59082 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118633 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183041 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 214559 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 31396 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 22627 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 65787 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 18363 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 14317 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 45485 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 66030 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 85061 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 214559 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 264970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 14472 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 18523 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25433 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29934 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45597 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Прем'єр Альбанезе закликав Китай "підняти телефон та залишити відкритою лінію" з Австралією та США

Київ • УНН

 • 334539 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив Китаю, що ризики вторгнення на Тайвань набагато переважають вигоди, попередивши при цьому, що порушення зв'язку у спірному Індо-Тихоокеанському регіоні може мати руйнівні наслідки для всього світу, інформує УНН.

Прем'єр Альбанезе закликав Китай "підняти телефон та залишити відкритою лінію" з Австралією та США

Деталі

Австралійський лідер виступив на оборонному форумі «Шангрі-Ла-Діалог» у Сінгапурі.

Серед 500 осіб, які були присутні на відкритті найбільшої в Азії безпекової конференції, були міністр оборони США Ллойд Остін і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу.

Альбанезе сказав, що він підтримує зусилля США щодо встановлення бар'єрів з Китаєм, які могли б запобігти катастрофі, попередивши, що «дипломатичне мовчання лише породжує підозри, лише полегшує країнам приписувати мотиви непорозуміння, припускати найгірше».

«Наслідки такого розриву (між США та Китаєм), чи то в Тайванській протоці, чи деінде, не обмежувалися б великими державами на боці їхнього конфлікту. Це було б руйнівним для всього світу», - попередив Албанезе.

«Якщо у вас немає діалогу, якщо у вас немає здібності - на рівні прийняття рішень - підняти трубку, домогтися деякої ясності, тоді завжди є набагато більший ризик того, що припущення виллються в безповоротні дії та реакції».

Доповнення

Проте, у відносинах двох країн залишається більша напруженість, оскільки Китай зберігає торговельні санкції щодо деяких австралійських товарів, а Австралія виступає за верховенство закону в спірних районах, таких як Тайвань і Південнокитайське море.

20-й Діалог Шангрі-Ла, який розпочався у п'ятницю, триватиме до неділі.

У саміті беруть участь міністри оборони з кількох країн, включаючи США, Китай, Японію, Австралію, Південну Корею, Індонезію, Канаду, Велику Британію, Камбоджу та Німеччину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61