Прем'єр Альбанезе закликав Китай "підняти телефон та залишити відкритою лінію" з Австралією та США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив Китаю, що ризики вторгнення на Тайвань набагато переважають вигоди, попередивши при цьому, що порушення зв'язку у спірному Індо-Тихоокеанському регіоні може мати руйнівні наслідки для всього світу, інформує УНН.
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Австралійський лідер виступив на оборонному форумі «Шангрі-Ла-Діалог» у Сінгапурі.
Серед 500 осіб, які були присутні на відкритті найбільшої в Азії безпекової конференції, були міністр оборони США Ллойд Остін і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу.
Альбанезе сказав, що він підтримує зусилля США щодо встановлення бар'єрів з Китаєм, які могли б запобігти катастрофі, попередивши, що «дипломатичне мовчання лише породжує підозри, лише полегшує країнам приписувати мотиви непорозуміння, припускати найгірше».
«Наслідки такого розриву (між США та Китаєм), чи то в Тайванській протоці, чи деінде, не обмежувалися б великими державами на боці їхнього конфлікту. Це було б руйнівним для всього світу», - попередив Албанезе.
«Якщо у вас немає діалогу, якщо у вас немає здібності - на рівні прийняття рішень - підняти трубку, домогтися деякої ясності, тоді завжди є набагато більший ризик того, що припущення виллються в безповоротні дії та реакції».
Доповнення
Проте, у відносинах двох країн залишається більша напруженість, оскільки Китай зберігає торговельні санкції щодо деяких австралійських товарів, а Австралія виступає за верховенство закону в спірних районах, таких як Тайвань і Південнокитайське море.
20-й Діалог Шангрі-Ла, який розпочався у п'ятницю, триватиме до неділі.
У саміті беруть участь міністри оборони з кількох країн, включаючи США, Китай, Японію, Австралію, Південну Корею, Індонезію, Канаду, Велику Британію, Камбоджу та Німеччину.