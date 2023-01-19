Премировал себя на 10 млн долларов: прокурор просит применить к Коболеву меру пресечения в виде ареста

Детали

Как сообщили в САП, в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство НАБУ согласованное прокурором САП о применении к бывшему Председателю правления НАК “Нафтогаз Украины”, который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн, меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 19.01.2023.

О результатах рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно, добавили в САП.

Ранее

Бывшему председателю правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.