Преміював себе на 10 млн доларів: прокурор просить застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді арешту

Деталі

Як повідомили у САП, до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ погоджене прокурором САП про застосування до колишнього Голови правління НАК “Нафтогаз України”, який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19.01.2023.

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково, додали у САП.

Раніше

Колишньому голові правління НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн.