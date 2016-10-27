Премию Сахарова присудили двум защитницам прав езидов - СМИ

"Премию Сахарова получили правозащитницы Нади Мурад и Ламия Аджи Башар", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Надя Мурад и Ламия Аджи Башар - защитницы прав езидов и женщин, похищенных "Исламской государством".

Напомним, лауреату премии имени Сахарова вручат награду во время последней в этом году декабрьской сессии Европейского парламента. Лауреат получит чек на сумму 50 тыс. евро.

Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова.