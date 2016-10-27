Премию Сахарова присудили двум защитницам прав езидов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премию имени Андрея Сахарова присудили правозащитницам, представительницам езидов Наде Мурад и Ламии Аджи Башар. Об этом со ссылкой на источники в Европарламенте сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
"Премию Сахарова получили правозащитницы Нади Мурад и Ламия Аджи Башар", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Надя Мурад и Ламия Аджи Башар - защитницы прав езидов и женщин, похищенных "Исламской государством".
Напомним, лауреату премии имени Сахарова вручат награду во время последней в этом году декабрьской сессии Европейского парламента. Лауреат получит чек на сумму 50 тыс. евро.
Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова.