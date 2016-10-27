Премію Сахарова присудили двом захисницям прав єзидів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Премію імені Андрія Сахарова присудили правозахисницям, представницям єзидів Наді Мурад і Ламії Аджі Башар. Про це з посиланням на джерела в Європарламенті повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
"Премію Сахарова отримали правозахисниці Надя Мурад і Ламія Аджи Башар", - йдеться у повідомленні видання у Twitter.
Надя Мурад і Ламія Аджі Башар - захисниці прав єзидів та жінок, викрадених "Ісламською державою".
Нагадаємо, лауреату премії імені Сахарова буде вручено нагороду під час останньої в цьому році грудневої сесії Європейського парламенту. Лауреат отримає чек на суму 50 тисяч євро.
Як передавав УНН, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв потрапив до трійки претендентів на отримання премії Сахарова.