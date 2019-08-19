Премия Пушкаша: ФИФА назвала список претендентов

Среди номинантов 10 претендентов среди которых семеро мужчин и трое женщин:

Матеус Кунья (“РБ Лейпциг”), Златан Ибрагимович (“Лос-Анджелес Гэлакси”), Лионель Месси (“Барселона”), Кинтеро (“Ривер Плейт”), Фабио Квальярелла ( “Сампдория”), Таунсенд (“Кристалл Пэлас ”), Даниэль Сори (“Дебрецен”), Билли Симпсон (“Клифтонвилл Ледис”), Эми Родригес (“Юта Роялз”), Аджара Нчут (сборная Камеруна).

Заметим, что при формировании списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года.

Добавим, действующим обладателем премии является вингер “Ливерпуля” Мохамед Салах.