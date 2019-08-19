Премія Пушкаша: ФІФА назвала список претендентів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ФІФА опублікувала список претендентів на нагороду, яку вручають автору кращого гола року — премію Пушкаша, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Серед номінантів 10 претендентів серед яких семеро чоловіків та троє жінок:
Матеус Кунья (“РБ Лейпциг”), Златан Ібрагімович (“Лос-Анджелес Гелаксі”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Хуан Кінтеро (“Рівер Плейт”), Фабіо Квальярелла (“Сампдорія”), Андрос Таунсенд (“Кристал Пелас”), Даніель Сорі (“Дебрецен”), Біллі Сімпсон (“Кліфтонвілл Ледіс”), Емі Родрігес (“Юта Роялз”), Аджара Нчут (збірна Камеруну).
Зауважимо, що при формуванні списку враховувалися голи, забиті в період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року.
Додамо, чинним володарем премії є вінгер “Ліверпуля” Мохамед Салах.