Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

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Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов
В Песочине Харьковской области правоохранители разоблачили коррупционную схему в учебном центре для аграрного сектора, где руководство требовало взятки от учеников в дополнение к плате за обучение за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без надлежащей подготовки.
29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"
На смену предыдущей экспедиции на станцию "Академик Вернадский" прибыла 29-я Украинская антарктическая экспедиция, которая доставила 50 тонн груза и 140 тонн топлива на следующий год на судне "Ноосфера".
В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина
36-летний мужчина получил минно-взрывную травму ноги после атаки российского беспилотника в селе Берислав Херсонской области.
Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"
Три члена экипажа погибли и четверо получили ранения, когда российская ракета попала в рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов" во время учений Балтийского флота 19 марта.
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье
Российские военные 51 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 273 взрыва в 11 общинах региона.
ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной
Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, что является ключевым шагом на пути этой страны к членству в ЕС.
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский
Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.
Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств
россия использовала ракеты, содержащие не менее 1500 импортируемых компонентов из нормальных стран, во время сегодняшней террористической атаки на Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны
Представители МКИП и ЮНЕСКО обсудили планы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия и инфраструктуры в Украине, пострадавших от российского вторжения, включая мониторинг повреждений, подготовку военного и судебного персонала, а также организацию международных конференций по вопросам защиты культурных ценностей.