Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Он сообщил о готовности расширять сотрудничество. Орбан стал первым западным лидером, который поздравил господина Путина с победой. Об этом в соцсети X (Twitter) сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает УНН.

Детали

Известно, что Орбан прислал приветствие после подведения окончательных итогов голосования. Как указано в письме Венгрии, что сотрудничество между странами обосновывается на взаимном весе, что позволяет "обсуждать важные вопросы в нынешней очень сложной геополитической ситуации".

Премьер-министр Орбан подтвердил приверженность Венгрии миру и готовность активизировать сотрудничество в сферах, которые не ограничиваются международным правом, подчеркнув важность диалога для содействия мирным отношениям говорится в письме Орбана.

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Контекст

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. 21 марта были объявлены официальные итоги голосования. За Путина проголосовали 87,28% избирателей. Путин вступит в должность на пятый президентский срок 7 мая.