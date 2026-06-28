Премьер Чехии возглавит делегацию на саммите НАТО, несмотря на спор с президентом
Киев • УНН
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возглавит делегацию на саммите НАТО в Анкаре, несмотря на спор с президентом Петром Павелом. Правительство настаивает, что вопросы саммита относятся к компетенции премьера.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, как ожидается, возглавит чешскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре, несмотря на длительный спор между правительством и президентом Петром Павелом относительно представительства страны. Об этом сообщает Aktuálně, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Петр Мацинка заявил, что правительство планирует окончательно определить состав делегации на заседании в понедельник. В то же время он косвенно подтвердил, что президент Петр Павел также будет участвовать в саммите.
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Спор между правительством и президентом длится уже несколько месяцев. Павел считает, что в соответствии с дипломатическим протоколом именно глава государства должен автоматически возглавлять делегацию, однако правительство настаивает, что вопросы, которые будут рассматриваться на саммите НАТО, относятся к компетенции премьер-министра.
Ранее Конституционный суд обязал аккредитовать президента для участия в саммите, однако, по словам Мацинки, это не отменяет правительственного решения о том, что делегацию возглавляет премьер. Окончательное решение о составе делегации Кабинет министров должен принять 30 июня.
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