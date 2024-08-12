Преимущественно сухо и до до 31°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 12 августа преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке возможны кратковременные дожди. Температура ночью 11-22°, днем 21-31°, ветер северо-западный 5-10 м/с.
В Украине 12 августа преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке возможны кратковременные дожди. Температура днем 21-31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.
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