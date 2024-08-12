Преимущественно сухо и до до 31°: прогноз погоды на сегодня

В Украине 12 августа преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке возможны кратковременные дожди. Температура днем 21-31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.