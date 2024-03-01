Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

Смерть солдата через 9 дней после мобилизации: Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК

Тернопольская специализированная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти солдата от эпилепсии через 9 дней после мобилизации в военном учебном центре области, где на его теле были обнаружены синяки.