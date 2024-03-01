Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.
Зафиксирована вражеская активность тактической авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области29 февраля 2024, 22:39 • 6005 просмотров
Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении
Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области.
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