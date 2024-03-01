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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  149072 просмотра

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28.02.24  •  161360 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  155407 просмотра

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 22:53  •  3755 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.

Зафиксирована вражеская активность тактической авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области29 февраля 2024, 22:39 • 6005 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Попереджено про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на північно-східному напрямку
The threat of the use of air strikes in the north-eastern direction has been warned
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Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области.

Война •   •  6005 просмотра
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. По данным Министерства юстиции США это одно из самых масштабных и самых длительных проникновений иностранного агента в правительство.

Криминал и ЧП •   •  6147 просмотра
Бывший посол США в Боливии признал в суде, что шпионил в пользу Кубы на протяжении десятилетий

В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

российского редактора оштрафовали на 30 000 рублей за статью о российских сиротах, которые пошли в армию воевать в Украине.

Общество •   •  9174 просмотра
В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине

Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР

Украинские фермеры планируют увеличить мощности для хранения овощей до 40 000 тонн за счет строительства новых мощностей в 2024 году.

Экономика •   •  7936 просмотра
Украинские фермеры планируют в этом году построить овощехранилищ на 40 тыс. тонн - Комитет ВР

Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения

Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов Украины, чтобы популяризировать чтение и сделать книги более доступными для украинских читателей.

Культура •   •  8839 просмотра
Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения

Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

В коридоре 14-го этажа многоквартирного дома в Киеве произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 5 жильцов, никто из них не пострадал.

Общество •   •  11076 просмотра
Спасатели эвакуировали 5 человек из пожара в коридоре 14-го этажа жилого дома в Киеве

Сообщено о ракетной угрозе над Днепропетровской и Запорожской областями

Военно-воздушные силы Украины информируют о ракетной угрозе в Днепропетровской и Запорожской областях.

Война •   •  14418 просмотра
Сообщено о ракетной угрозе над Днепропетровской и Запорожской областями

4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы

44-летняя киевлянка вместе с сообщниками организовывали схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, взимая до $4 000 с человека за помощь в выезде из Украины.

Киев •   •  12934 просмотра
4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы

Смерть солдата через 9 дней после мобилизации: Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК

Тернопольская специализированная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти солдата от эпилепсии через 9 дней после мобилизации в военном учебном центре области, где на его теле были обнаружены синяки.

Война •   •  14106 просмотра
Смерть солдата через 9 дней после мобилизации: Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих ТЦК