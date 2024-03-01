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Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 01:21  •  846 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой области, передает УНН.

Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области29 февраля 2024, 20:45 • 21321 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

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Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области

россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

Вражеские силы обстреливают город Херсон с оккупированного левого берега Днепра.

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россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега

В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Последняя зимняя атака 29 февраля оккупантов в селе Бердичи Донецкой области закончилась неудачей.

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В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки

Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Киевский городской совет одобрил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, финансирование подготовки операторов БпЛА, обеспечение защитников дронами и прочее.

Война •   •  2240 просмотра
Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров

В Украине с декабря можно продавать свои автомобили через приложение Дія.

Общество •   •  3006 просмотра
Украинцы могут продавать авто через Дію - Федоров

Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставки российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.

Экономика •   •  4526 просмотра
Болгария станет основным маршрутом для российского газа в ЕС и Украину в 2025 году

россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

Изменена линия боевых действий вблизи Клещеевки, Новомихайловки и Тоненького. российские войска штурмуют в Ивановском и Бердичах.

Война •   •  5872 просмотра
россияне наступают на Ивановское и Бердичи, линия соприкосновения обновлена возле трех населенных пунктов

рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.

Война •   •  6587 просмотра
рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил на Саммите спикеров парламентов "Вышеградской группы" + Украина в Праге, поблагодарив представителей за поддержку против российской агрессии, но отметив, что Украина все еще сталкивается с нехваткой боеприпасов, что позволяет рф укреплять свои позиции.

Война •   •  8085 просмотра
Стефанчук на саммите "Вышеградской четверки" призвал к поддержке Украины в отпоре российской агрессии

Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении

Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.

Война •   •  8006 просмотра
Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении