Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой области, передает УНН.
Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области29 февраля 2024, 20:45 • 21321 просмотр
Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.
россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега
Вражеские силы обстреливают город Херсон с оккупированного левого берега Днепра.
В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки
Последняя зимняя атака 29 февраля оккупантов в селе Бердичи Донецкой области закончилась неудачей.
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В Украине с декабря можно продавать свои автомобили через приложение Дія.
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Предупреждено об угрозе применения авиационных средств поражения на северо-восточном направлении
Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской активности на северо-востоке страны.