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Представители Европейской киноакадемии во время церемонии награждения вспомнили Сенцова

Киев • УНН

 • 9277 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В испанской Севилье вечером 15 декабря состоялась тридцать первая церемония вручения премий Европейской киноакадемии (European Film Award). Во время церемонии награждения участники церемонии вспомнили украинского кинорежиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает УНН по информации Радио Свобода.

Представители Европейской киноакадемии во время церемонии награждения вспомнили Сенцова

"Лучшим европейским фильмом" стала черно-белая драма "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского, которую отметили еще и наградами за лучшую женскую роль, режиссуру, сценарий и монтаж.

"Лучшей европейской комедией" признали запрещенный в России фильм "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Во время церемонии вспомнили заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова и российского режиссера, художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, которого в России обвиняют в мошенничестве и отрицающего свою вину.

"То, что происходит с Олегом Сенцовым - огромное неуважение к культуре и свободе творчества. Мы должны говорить о тех, кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить", - сказала член Европейской киноакадемии, польский режиссер Агнежка Холланд во время церемонии.

Заместитель председателя Европейской киноакадемии Майк Доуни отметил, что ровно год назад мечтал о том, чтобы Олег Сенцов стоял с ним на одной сцене и праздновал возвращение к свободе.

В октябре Сенцов "письменно согласился на прием пищи" после 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления". Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

25 октября Сенцов присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. Церемония награждения состоялась 12 декабря в Страсбурге. Премию за Сенцова получила его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в аннексирована Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

В России по уголовному делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродського, Юрия Итина, Екатерину Воронова, Софию Апфельбаум и Нину Масляева обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011-2014 годах. Все обвиняемые, кроме Масляева, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

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