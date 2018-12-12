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Присвоєну Сенцову премію Сахарова вручать у Страсбурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У середу, 12 грудня, у Страсбургу відбудеться церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент  присвоїв українському режисеру Олегу Сенцову, передає УНН.

Присвоєну Сенцову премію Сахарова вручать у Страсбурзі

На захід приїхала двоюрідна сестра Сенцова - Наталія Каплан, оскільки українець утримується у колонії в Лабитнангі на півночі Росії - за Полярним колом. 

Церемонія затьмарилася подіями, які сталися у Страсбурзі напередодні. Нападник у центрі міста, де уже розгорнувся відомий Різдвяний ярмарок, відкрив стрілянину, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши 11. 

Запобіжні заходи, яких вжила французька влада у зв'язку з атакою, вплинули і на Наталію Каплан. 

"А недавно тут в центрі була стрілянина. Поки нічого толком не зрозуміло. Але в Європарламенті запустили протокол і нікого з будівлі не випускають. Сидимо, чекаємо. Але одна справа - сидіти під замком на затишному дивані, інша - в російському таборі", - написала у вівторок ввечері сестра Сенцова у Facebook.

Раніше були очікування, що окрім Каплан на вручення премії Сахарова до Страсбурга приїде і адвокат Сенцова.

Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.

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