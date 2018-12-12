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Присвоенную Сенцову премию Сахарова вручат в Страсбурге

Киев • УНН

 • 9462 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду, 12 декабря, в Страсбурге состоится церемония награждения премией имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, передает УНН.

Присвоенную Сенцову премию Сахарова вручат в Страсбурге

На мероприятие приехала двоюродная сестра Сенцова - Наталья Каплан, поскольку украинец удерживется в колонии в Лабытнанги на севере России - за Полярным кругом.

Церемония омрачилась событиями, которые произошли в Страсбурге накануне. Нападавший в центре города, где уже развернулась известная Рождественская ярмарка, открыл стрельбу, убив не менее трех человек и ранив 11.

Меры предосторожности, которые приняли французские власти в связи с атакой, повлияли и на Наталью Каплан.

"А недавно здесь в центре была стрельба. Пока ничего толком не понятно. Но в Европарламенте запустили протокол и никого из здания не выпускают. Сидим, ждем. Но одно дело - сидеть взаперти на уютном диване, другое - в российском лагере", - написала во вторник вечером сестра Сенцова в Facebook.

Ранее были ожидания, что кроме Каплан на вручение премии Сахарова в Страсбург приедет и адвокат Сенцова.

Накануне церемонии в ЕС запустили кампанию в соцсетях #LetSentsovGetSakharov - отпустите Сенцова получить премию Сахарова. Ее поддержал еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и другие европолитики.

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