#LetSentsovGetSakharov: європолітики запустили потужний флешмоб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Європейські політики, громадські діячі та багато інших користувачів запустили на сторінках своїх соціальних мереж флешмоб з вимогою відпустити українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого у Росії, на вручення премії Сахарова, яке відбудеться в Стразбурзі наступного тижня, передає УНН.
До масового флешмобу #LetSentsovGetSakharov вже долучилися єврокомісар добросусідства Йоганнес Ган, голова фракції Європейської народної партії Манфред Вебер, євродепутат Ребекка Хармс, фламандський політик Марк Демесмаекер, віце-прем’єр-міністр України Іванні Климпуш-Цинцадзе та багато інших.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського Парламенту (ЄП) у місті Страсбург Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.
Журналіст Рікард Йозвяк раніше заявив, що Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра.
Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.
Російський суд засудив Сенцова до 20 років в’язниці 25 серпня 2015 року, звинувативши в підготовці терактів в Криму.