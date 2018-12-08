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#LetSentsovGetSakharov: европолитики запустили мощный флешмоб

Киев • УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Европейские политики, общественные деятели и многие другие пользователи запустили на страницах своих социальных сетей флешмоб с требованием отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, на вручение премии Сахарова, которое состоится в Страсбурге на следующей неделе, передает УНН.

#LetSentsovGetSakharov: европолитики запустили мощный флешмоб

К массовому флешмобу #LetSentsovGetSakharov уже присоединились еврокомиссар добрососедства Йоханнес Хан, председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, евродепутат Ребекка Хармс, фламандский политик Марк Демесмаекер, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и многие другие.

Как сообщал УНН, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

Журналист Рикард Йозвяк ранее заявил, что Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра.

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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