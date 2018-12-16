Представники Європейської кіноакадемії під час церемонії нагородження згадали про Сенцова

“Найкращим європейським фільмом” стала чорно-біла драма “Холодна війна” польського режисера Павла Павліковського, яку відзначили ще й нагородами за кращу жіночу роль, режисуру, сценарій і монтаж.

“Найкращою європейською комедією” визнали заборонений в Росії фільм “Смерть Сталіна” британського режисера Армандо Іаннуччі.

Під час церемонії згадали про ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і російського режисера, художнього керівника московського театру “Гоголь-центр” Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у шахрайстві і який заперечує свою провину.

“Те, що відбувається з Олегом Сенцовим — величезна неповага до культури і свободи творчості. Ми повинні говорити про тих, хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти”, — сказала член Європейської кіноакадемії, польський режисер Агнежка Голланд під час церемонії.

Заступник голови Європейської кіноакадемії Майк Доуні зазначив, що рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи.

У жовтні Сенцов “письмово погодився на прийом їжі” після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”. Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова. Церемонія нагородження відбулася 12 грудня в Страсбурзі. Премію за Сенцова отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

У Росії у кримінальній справі “Сьомої студії” Кирила Серебренникова, Олексія Малобродського, Юрія Ітіна, Катерину Воронову, Софію Апфельбаум і Ніну Масляєву звинувачують в розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених з держбюджету на театральний проект “Платформа” в 2011-2014 роках.

Всі обвинувачені, крім Масляєва, свою провину заперечують і вважають кримінальну справу сфабрикованою.