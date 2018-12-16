Представники Європейської кіноакадемії під час церемонії нагородження згадали про Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В іспанській Севільї ввечері 15 грудня відбулася 31-а церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії (European Film Award). Під час церемонії нагородження учасники церемонії згадали українського кінорежисера Олега Сенцова та російського режисера Кирила Серебренникова, повідомляє УНН за інформацією Радіо Свобода.
“Найкращим європейським фільмом” стала чорно-біла драма “Холодна війна” польського режисера Павла Павліковського, яку відзначили ще й нагородами за кращу жіночу роль, режисуру, сценарій і монтаж.
“Найкращою європейською комедією” визнали заборонений в Росії фільм “Смерть Сталіна” британського режисера Армандо Іаннуччі.
Під час церемонії згадали про ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і російського режисера, художнього керівника московського театру “Гоголь-центр” Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у шахрайстві і який заперечує свою провину.
“Те, що відбувається з Олегом Сенцовим — величезна неповага до культури і свободи творчості. Ми повинні говорити про тих, хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти”, — сказала член Європейської кіноакадемії, польський режисер Агнежка Голланд під час церемонії.
Заступник голови Європейської кіноакадемії Майк Доуні зазначив, що рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи.
У жовтні Сенцов “письмово погодився на прийом їжі” після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”. Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.
25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова. Церемонія нагородження відбулася 12 грудня в Страсбурзі. Премію за Сенцова отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.
Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
У Росії у кримінальній справі “Сьомої студії” Кирила Серебренникова, Олексія Малобродського, Юрія Ітіна, Катерину Воронову, Софію Апфельбаум і Ніну Масляєву звинувачують в розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених з держбюджету на театральний проект “Платформа” в 2011-2014 роках.
Всі обвинувачені, крім Масляєва, свою провину заперечують і вважають кримінальну справу сфабрикованою.