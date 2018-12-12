Сенцов у російській тюрмі вже заробив ішемію та аритмію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голодування й роки, проведені у в’язниці, призвели до суттєвого погіршення здоров'я українського режисера, засудженого до 20 років позбавлення волі в РФ Олега Сенцова. Про це повідомила його сестра Наталія Каплан в інтерв’ю DW, передає УНН.
"У нас проблема у тому, що до Олега не допускають незалежних лікарів. І все, що ми знаємо, - це зі слів Олега. А він, відповідно, знає лише зі слів тюремних лікарів. Але можна сказати, що 145 днів голодування без наслідків не минулися б ні для кого. Коли до Олега хотіли застосувати примусове годування, було зрозуміло, що справа дуже і дуже погана. Безумовно, він вийшов з голодування з доволі серйозними втратами для здоров'я. Поки ніхто не може сказати, чи зможе він цілковито відновитися. Він нажив собі ішемію, аритмію - це лише те, що стосується серця", - зазначила Каплан.
При цьому вона додала, що спілкується з братом за допомогою листування й не помітила змін у психологічному стані політв’язня.
"Психологічно він ніяк не змінився. Як не дивно, за ці чотири з половиною роки він все той самий Олег. Він жодним чином не змінився. Як на мене, його в принципі нічого не може зламати. Працює дуже активно. Не жаліється. Але якщо Олег жаліється, це означає, що все не просто погано, а катастрофічно погано. Адже він не з тих, хто буде нити та жалітися на долю", - додала вона.
Раніше адвокат політв’язня Дмитро Дінзе заявив, в Олега Сенцова в результаті голодування виявлено “органічне ураження” серця, печінки й нирок.
Російський суд засудив Сенцова до 20 років в’язниці 25 серпня 2015 року, звинувативши в підготовці терактів в Криму.
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, у Страсбургу відбудеться церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру Олегу Сенцову.