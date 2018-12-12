Сенцов в российской тюрьме уже заработал ишемию и аритмию

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 2828 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 12642 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 14875 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13163 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45556 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95256 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 142537 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132008 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71456 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188935 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11375 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14810 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18871 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17408 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 21786 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 4628 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 12629 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 14865 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 142531 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132005 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 78 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13546 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15716 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18094 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20991 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Сенцов в российской тюрьме уже заработал ишемию и аритмию

Киев • УНН

 • 8444 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Голодание и годы, проведенные в тюрьме, привели к существенному ухудшению здоровья украинского режиссера, приговоренного к 20 годам лишения свободы в РФ Олега Сенцова. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в интервью DW, передает УНН.

Сенцов в российской тюрьме уже заработал ишемию и аритмию

"У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, - это со слов Олега. А он, соответственно, знает только со слов тюремных врачей. Но можно сказать, что 145 дней голодовки без последствий не прошли бы ни для кого. Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дело очень и очень плохо. Безусловно, он вышел из голодовки с довольно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он нажил себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца", - отметила Каплан.

При этом она добавила, что общается с братом посредством переписки и не заметила изменений в психологическом состоянии политзаключенного.

"Психологически он никак не изменился. Как ни странно, за эти четыре с половиной года он все тот же Олег. Он никак не изменился. По-моему, его в принципе ничего не может сломать. Работает очень активно. Не жалуется. Но если Олег жалуется, это означает, что все не просто плохо, а катастрофически плохо. Ведь он не из тех, кто будет ныть и жаловаться на судьбу", - добавила она.

Ранее адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе заявил, у Олега Сенцова в результате голодания обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Страсбурге состоится церемония награждения премией имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,574.54