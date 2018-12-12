Сенцов в российской тюрьме уже заработал ишемию и аритмию

"У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, - это со слов Олега. А он, соответственно, знает только со слов тюремных врачей. Но можно сказать, что 145 дней голодовки без последствий не прошли бы ни для кого. Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дело очень и очень плохо. Безусловно, он вышел из голодовки с довольно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он нажил себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца", - отметила Каплан.

При этом она добавила, что общается с братом посредством переписки и не заметила изменений в психологическом состоянии политзаключенного.

"Психологически он никак не изменился. Как ни странно, за эти четыре с половиной года он все тот же Олег. Он никак не изменился. По-моему, его в принципе ничего не может сломать. Работает очень активно. Не жалуется. Но если Олег жалуется, это означает, что все не просто плохо, а катастрофически плохо. Ведь он не из тех, кто будет ныть и жаловаться на судьбу", - добавила она.

Ранее адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе заявил, у Олега Сенцова в результате голодания обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Страсбурге состоится церемония награждения премией имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру Олегу Сенцову.