Представители разных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 39310 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63906 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132987 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123395 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126586 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129098 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153018 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151021 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140852 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 107948 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 102893 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 104448 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 112990 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 57621 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 39357 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 132786 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 145488 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 204435 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 185157 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 119360 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 131075 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 133049 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137396 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133245 просмотра
Актуальное
Представители разных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости

Представители разных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости

Киев  •  УНН

 • 20214 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Традиционное торжественное мероприятие “Благословение Украины” по случаю Дня Независимости состоялся в соборе Софии Киевской по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ВСЦиРО.

Торжества по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины начались в восемь утра из благословений главами церквей и религиозных организаций, провозглашенных в присутствии высокопоставленных лиц правительства, парламента и других органов власти, политиков и общественных активистов.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился с молитвой о народе Украины. Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви верховный архиепископ Святослав отметил, что Украина является нашим государством, не чужим.

“Украинское государство является единственной на сегодня гарантией, что наше достоинство — народное, национальное, общественное — может быть защищено”, — подчеркнул глава УГКЦ.

Как сообщил председатель в ВСЦиРО, епископ Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий, в этом году мероприятие “Благословение Украины” в соборе Софии Киевской состоялся на самом высоком уровне с целью духовной поддержки наших сограждан, прежде всего защитников Украины и их родных.

Президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Дов Блайх в своем выступлении подчеркнул важность сбалансированного подхода в государственно-конфессиональных отношениях.

В мероприятии также приняли участие:

  • Старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко;
  • руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;
  • Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;
  • Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;
  • Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;
  • Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;
  • президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;
  • имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;
  • пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтел.

Среди государственных и политических деятелей в этот день в собор Софии Киевской пришли представители вновь избранной Верховной Рады, правительства, Офиса Президента Украины.

Напоминаем, Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы