Представители разных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Традиционное торжественное мероприятие “Благословение Украины” по случаю Дня Независимости состоялся в соборе Софии Киевской по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт ВСЦиРО.
Торжества по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины начались в восемь утра из благословений главами церквей и религиозных организаций, провозглашенных в присутствии высокопоставленных лиц правительства, парламента и других органов власти, политиков и общественных активистов.
Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился с молитвой о народе Украины. Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви верховный архиепископ Святослав отметил, что Украина является нашим государством, не чужим.
“Украинское государство является единственной на сегодня гарантией, что наше достоинство — народное, национальное, общественное — может быть защищено”, — подчеркнул глава УГКЦ.
Как сообщил председатель в ВСЦиРО, епископ Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий, в этом году мероприятие “Благословение Украины” в соборе Софии Киевской состоялся на самом высоком уровне с целью духовной поддержки наших сограждан, прежде всего защитников Украины и их родных.
Президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Дов Блайх в своем выступлении подчеркнул важность сбалансированного подхода в государственно-конфессиональных отношениях.
В мероприятии также приняли участие:
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- Старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко;
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- руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;
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- Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;
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- Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;
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- Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;
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- Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;
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- президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;
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- имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;
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- пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтел.
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Среди государственных и политических деятелей в этот день в собор Софии Киевской пришли представители вновь избранной Верховной Рады, правительства, Офиса Президента Украины.
Напоминаем, Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости.