Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Про це білоруському державному агентству БелТА повідомили в пресслужбі Лукашенка, пише УНН.
“Тісні зв’язки між нашими країнами завжди будувалися на взаємній повазі і доброзичливості, довірі і підтримці. Сьогодні білоруський і український народи об’єднують братські відносини, духовне коріння, прагнення жити в злагоді, численні спільні проекти”, — йдеться в привітанні.
Глава держави висловив переконання, що його зустріч з українським лідером на II Форумі регіонів України та Білорусі буде сприяти подальшому зміцненню стратегічного партнерства, відкриє нові можливості практичного міждержавного співробітництва в різних галузях.
“Олександр Лукашенко побажав Володимиру Зеленському здоров’я і здійснення планів, а дружньому народові України — миру, благополуччя і впевненості в завтрашньому дні”, — додали в агентстві.
Як зазначав УНН, з нагоди 28-ї річниці Незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.