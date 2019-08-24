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6 марта, 17:12 • 130502 просмотра

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Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Киев  •  УНН

 • 14225 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости. Об этом белорусском государственном агентству БелТА сообщили в пресс-службе Лукашенко, пишет УНН.

“Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке. Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты”, — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Беларуси и Украины будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.

“Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому здоровья и осуществления планов, а дружественному народу Украины — мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне”, — добавили в агентстве.

Как отмечал УНН, по случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Украинские Национальные Новости

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