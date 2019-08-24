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Представники різних конфесій в Софіївському соборі провели урочистості до Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Традиційний урочистий захід “Благословення України” з нагоди Дня Незалежності відбувся в соборі Софії Київської за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, пише УНН з посиланням на офіційний сайт ВРЦіРО.

Урочистості з нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України розпочалися о восьмій ранку з благословень главами церков і релігійних організацій, проголошених у присутності високопосадовців уряду, парламенту та інших органів влади, політиків і громадських активістів.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся з молитвою про народ України. Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви верховний архієпископ Святослав наголосив, що Україна є нашою державою, не чужою.

“Українська держава є єдиною на сьогодні гарантією, що наша гідність — народна, національна, громадська — може бути захищена”, — підкреслив Глава УГКЦ.

Як повідомив Головуючий у ВРЦіРО, єпископ Римсько-Католицької Церкви в Україні Віталій Кривицький, цього року захід “Благословення України” у соборі Софії Київської відбувся на найвищому рівні з метою духовної підтримки наших співгромадян, передусім захисників України та їхніх рідних.

Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Дов Блайх у своєму виступі наголосив на важливості збалансованого підходу у державно-конфесійних відносинах.

У заході також взяли участь:

  • Старший єпископ Української Церкви християн віри євангельської Михайло Паночко;
  • керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;
  • Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян;
  • Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви Леонід Падун;
  • Старший єпископ Української Вільної Церкви християн євангельської віри Василь Райчинець;
  • Перший заступник голови Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;
  • президент Українського Біблійного Товариства Григорій Комендант;
  • імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;
  • пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтел.

Серед державних і політичних діячів у цей день до собору Софії Київської прийшли представники новообраної Верховної Ради, Уряду, Офісу Президента України.

Нагадуємо, Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності.

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