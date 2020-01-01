Представители потерпевших по делу экс-беркутовцев обратились в ГПУ

"Вчера (31 декабря) под елку Общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссии по утверждению на административные - потому вдобавок от увольнения обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинения", - написала Закревская.

По ее словам, прокуроров, которые должным образом представляли обвинение по делу, и остальные группы, осуществлявшей важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбор доказательств, "выбросили из дела и заменили марионеточного прокуроров".

В связи с этим представители семей героев Небесной сотни обращаются в комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова. В то же время они просят не утверждать Сергея Куцыя на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Кроме того, у генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виктора трепака требуют "отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести с Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Александра шевеленка, Сергея Куцый и Дениса Субботина. Освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктор а Мисяк, объявить открытый конкурс на эту должность".

Напомним, Киевский апелляционный суд 27 декабря отклонил заявление адвоката потерпевших по делу экс-беркутовцев Евгении Закревской об отводе новых прокуроров.