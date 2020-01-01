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Представники потерпілих у справі ексберкутівців звернулися до ГПУ

Представники потерпілих у справі ексберкутівців звернулися до ГПУ

Київ • УНН

 • 13161 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з проханням замінити склад прокурорів у справі ексберкутівців. Про це у Facebook написала адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, повідомляє УНН.

"Вчора (31 грудня) під ялинку Громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади - бо на додачу від звільнення обвинувачених, ми під час розгляду клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення", - написала Закревська.

За її словами, прокурорів, котрі належним чином представляли обвинувачення у справі, та решту групи, яка здійснювала важливу роботу щодо підготовки до судових засідань, збирання доказів, "викинули зі справи і замінили на маріонеточних прокурорів".

У зв’язку з цим представники родин героїв Небесної сотні звертаються до комісії з добору керівного складу органів прокуратури з проханнями затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова. Водночас вони просять не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Окрім того, у генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака вимагають "відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна. Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду".

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 27 грудня відхилив заяву адвоката потерпілих у справі ексберкутівців Євгенії Закревської про відвід нових прокурорів.

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