Представители Пентагона встретились с командой Байдена для передачи власти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представители Пентагона встретились с командой кандидата от демократов Джо Байдена, которого эксперты назвали победителем на президентских выборах в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу целевой группы по передаче власти Минобороны США, передает УНН.
В сообщении отмечается, что на встрече обсуждался вопрос передачи полномочий.
"Мы действуем в соответствии с требованиями, своей ответственностью в соответствии с законом о передаче президентской власти. Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита", - отметил глава целевой группы.
Напомним, Управление общих служб США позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления в стране. Таким образом, в США начался процесс передачи власти Байдену.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.